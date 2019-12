Fabiàn play basso col Sassuolo, Gattuso: "Può farlo, ma con le sue caratteristiche..."

Contro il Sassuolo si preparà un nuovo ruolo per Fabiàn Ruiz. Dopo aver provato Allan nel ruolo di play basso, stavolta dovrebbe toccare proprio allo spagnolo prendere il posto di centrocampista centrale, con Zielinski ed Allan possibili intermedi. Anche il tecnico Gennaro Gattuso ne ha parlato in conferenza stampa: "Può farlo, con le sue caratteristiche, dandoti sempre linee di passaggio. Ha giocato a due, in nazionale da mezzala, ma può farlo. Se pensiamo che abbia recupero immediato e l'attacco subito alla prima o seconda palla, no, non ha queste caratteristiche, è più uno d'ordine di palleggio".