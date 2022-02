Fabian Ruiz su Spalletti: "Allenatore speciale. È totalmente ossessionato dal calcio"

Lunga intervista di Fabian Ruiz sulle pagine di AS, col centrocampista del Napoli che si sofferma tra le altre cose anche sul modulo di Spalletti: "Mi trovo benissimo col suo 4-2-3-1. Avere al mio fianco un compagno come Anguissa o Lobotka mi dà maggiore libertà. Ogni volta che è possibile, provo ad avvicinarmi all’area rivale per finalizzare la giocata. Sto migliorando in questo aspetto”.

Com'è lavorare con Spalletti?

“È un allenatore speciale. È totalmente ossessionato dal calcio, lo adora, ci pensa 24 ore al giorno. È molto legato ai suoi giocatori, gli piace dialogare, scherzare… Sa gestire il gruppo e siamo tutti a nostro agio con lui. Credo che questo si noti anche in campo, dove abbiamo sempre le idee chiare”.