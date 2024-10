Fabregas: "Datemi Lobotka, che giocatore mamma mia! Ne vado matto"

L'allenatore del Como Fabregas, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli di Antonio Conte al Maradona

L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli di Antonio Conte soffermandosi in particolare su Lobotka: "Non bisogna dimenticare che loro hanno tanti calciatori che hanno vinto lo Scudetto più McTominay e altri. Datemi Lobotka per favore, che giocatore, mamma mia! Giocatori così ti fanno vincere la partita, per la sua capacità di capire il calcio, di giocarlo, di recuperare palloni. Io vado matto per i calciatori così".

Qui l'intervista completa