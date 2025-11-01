Falcao: "Top centrocampisti? De Bruyne e Rodri. Scudetto? Lo vince una di queste quattro"

Paulo Roberto Falcao, ex centrocampista della Roma e della nazionale brasiliana, è stato intervistato dal Corriere della Sera.

Roma prima in classifica, ci vuole calma? "Calma sì, ma pure consapevolezza: la squadra fa risultato ormai da un anno intero. E ha un grande allenatore in panchina. Con Gasperini la Roma è in ottime mani: non combini quel che ha combinato lui con l’Atalanta, e così a lungo, se non hai un valore riconosciuto".

Roma da scudetto? "Roma, Napoli, Inter e Milan: il campionato non esce da queste quattro. Vedo la Juventus più indietro, non solo in termini di classifica. Il Milan invece è molto pericoloso, la partita di San Siro sarà una grande sfida: Allegri sta facendo un ottimo lavoro, avevo pochi dubbi al riguardo, lui è uno che sa stare nelle grandi squadre".

Le piace la Var? "Beh, avrei vinto almeno uno scudetto in più se ci fosse stato ai miei tempi. Il gol annullato a Turone è scandaloso ancora oggi".

Che effetto le fa, Ancelotti ct del Brasile? "Ogni tanto parliamo e scherziamo. Qui ha un seguito incredibile, la gente è con lui. Può vincere il Mondiale".

Un centrocampista che l’ha convinta davvero, in tutti questi anni. "Toni Kroos. E oggi dico Rodri e De Bruyne. Ma come Falcao-Ancelotti-Cerezo non ce ne sono mai più stati, mi spiace per Xavi-Iniesta-Busquets".