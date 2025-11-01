Vieira esonerato, Balotelli esulta sui social: "Dio vede e provvede"

(ANSA) - GENOVA, 01 NOV - Cita Taylor Swift con "Karma is a bitch" e rincara la dose aggiungendo "Dio vede e provvede". Mario Balotelli a poche ore dell'esonero di Patrick Vieira si è sfogato nelle stories di Instagram attaccando l'ormai ex tecnico del Genoa che lo aveva di fatto escluso la passata stagione per scelta tecnica. "Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l'ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente nell'idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto - scrive l'attaccante classe 1990 -.

Il grande lavoro vissuto in prima persona da Gilardino e Zangrillo non è andato perso: è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione. Hanno sfruttato il lavoro immenso di Gilardino e Zangrillo, il loro impegno e la loro dedizione verso questi colori, senza comprenderne davvero il valore". Balotelli che arrivò sotto la guida di Gilardino per poi trovarsi Vieira come allenatore, tecnico con il quale aveva avuto degli screzi ai tempi del Nizza, ha quindi concluso: "Ora testa al Genoa e ai Genoani! Forza Genoa! Forza Ragazzi! Ho creduti in voi, e ci credo ancora!". (ANSA).