Bologna-Napoli, altra trasferta vietata ai residenti in Campania: l'avv. Pisani scrive a Mattarella

Anche a Bologna i tifosi del Napoli residenti in Campania non potranno essere presenti. L'avvocato Angelo Pisani ha scritto un messaggio al presidente della Repubblica Mattarella per sollecitare una presa di posizione per l'ennesima trasferta vietata ai supporters azzurri. Inoltre è stata inviata una diffida a Casms e Prefettura di Bologna per la decisione presa a discapito dei napoletani: "Illustrissimo Signor Presidente Sergio Mattarella, mi rivolgo a LEI visto che qualcuno pensa di poter giocare con i nostri diritti, dignità e passioni. Abbiamo il dovere morale, giuridico e sportivo di denunciare quest ulteriore offesa, discriminazione e violazioni e di tutelare i tifosi napoletani diffidando ma anche trascinando i responsabili e colpevoli fino alla Corte Europa dei diritti dell'uomo per la grave mortificazione dei diritti umani e la riprovata incapacità di gestione ed organizzazione di eventi pubblici".

Di seguito il messaggio di Pisani rivolto ai tifosi azzurri: "Cari amici napoletani e tifosi azzurri , ho notificato la diffida per l’ulteriore offesa e discriminazione subita con l’illegittimo divieto di trasferta per Bologna/Napoli , notiziando per conoscenza anche il Presidente della Repubblica e consapevole di dover arrivare fino alla Corte europea dei diritti dell'uomo per denunciarli e chiedere Giustizia contro tale violenza e violazioni burocratiche ma vi chiedo di non rassegnarvi e di partecipare attivamente a questa battaglia di civiltà e legalità sottoscrivendo anche un atto di citazione per risarcimento danni che formalmente dobbiamo notificare ai responsabili e dittatori del divieto di trasferta ai residenti in Campania … ad maiora".