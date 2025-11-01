Lecce, Di Francesco torna sul rigore parato da Milinkovic a Camarda: "Ho deciso io, chi non fa non sbaglia"

Dopo la sconfitta di misura contro il Napoli e in vista della sfida salvezza contro la Fiorentina, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco è tornato durante la conferenza stampa sul rigore sbagliato contro i campioni d'Italia da Camarda: "Lui ha voluto fortemente battere questo rigore, era tra i rigoristi. Quando si scende in campo per me non conta la carta d'identità. Ho deciso io che lo battesse, c'erano due rigoristi in campo fra cui lui. L'ha battuto ma chi non fa non sbaglia. E' stato sbagliato il gesto tecnico, non la scelta. Ma i rigori si sbagliano anche a 30 anni. Deve focalizzarsi sulla prossima partita, ci saranno altre opportunità".

Se Camarda è alle prese con un momento non facile per via del recente rigore fallito, non va certo meglio a Nikola Stulic. Acquistato in estate per sostituire Krstovic, il serbo è ancora a secco di gol avendo fin qui totalizzato 8 presenze. "Stulic è un giocatore che ha dimostrato di saper far gol. Se lui si focalizza in questo momento solo su quello fa un grandissimo errore. Lui deve farci salire, tenere palla e ripulire tante situazioni. Allo stesso tempo deve attaccare con ferocia la porta. Il gol è una conseguenza di tutto ciò. Questo vale anche per Camarda".