Fassone: "Napoli incompiuto, ma le assenze e il problema di Gattuso hanno pesato"

Marco Fassone, ex direttore generale del Milan e del Napoli, dopo la sconfitta degli azzurri sul campo della Lazio si è lasciato andare alla sua analisi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Quest'anno mi era già capitato di vedere delle prove scialbe del Napoli dopo un filotto di partite buone. Ma non sarei così drastico. Ieri è stata la gara più abulica degli azzurri. Il Napoli sembra un'incompiuta, forse per mancanza di personalità".

ASSENZE - "Le grandi assenze possono aver condizionato la prestazione contro la Lazio. Per me anche il fatto che Gattuso sia condizionato dal problema all'occhio ha avuto il suo peso. La squadra non lo ha visto a ridosso del campo come sempre e può darsi che ne abbia risentito. Gattuso? Sicuramente si sarà arrabbiato come è capitato anche quando allenava il Milan. Rino è un uomo vero, però poi dopo la furia ha anche la forza di analizzare tutto con serenità ed intelligenza".