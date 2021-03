Fassone sul rinvio di Juve-Napoli: "Lo statuto lo consente, perché tutta questa litigiosità?"

Marco Fassone, ex dirigente di Napoli e Milan, all'indomani del match tra rossoneri e azzurri è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "La vittoria del Napoli pesa tantissimo per gli azzurri. 3 punti meritati grazie ad una bella prestazione soprattutto a centrocampo. Peccato non aver concretizzato di più in attacco. Rinvio Juve-Napoli? Lo statuto delle Lega consente a due club in accordo di spostare un match. Non capisco perchè questa litigiosità in Lega. Io sarei per un calendario rigido come in Premier ma la Lega ha valutato che lo spostamento non avrebbe inficiato la regolarità del campionato".

SU GATTUSO - "Io non cambierei allenatore in corsa e non interromperei il progetto tecnico di Gattuso, credo che un allenatore abbia bisogno di almeno due anni per dare solidità e credibilità al proprio progetto tecnico. Se De Laurentiis cambierà lo farà per il bene del Napoli. Se l'ambiente è sereno, se tutti remano nella stessa direzione, il Napoli può raggiungere e merita il quarto posto. Per lo Scudetto l'Inter è favorita ma la Juve può rientrare ora che non ha impegni di Coppe".