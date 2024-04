Fedele a sorpresa: "Allegri va chiuso subito. E' molto amico di ADL e c'è Manna..."

Intervenuto a Televomero, l'operatore di mercato e storico direttore sportivo, Enrico Fedele, ha dichiarato

Intervenuto a Televomero, l'operatore di mercato e storico direttore sportivo, Enrico Fedele, ha dichiarato: "Abbiamo sfatato un mito: Sinatti. Contro il Frosinone il Napoli camminava. Se Meret non faceva il miracolo la partita si perdeva. Il caldo non è una giustificazione, faceva caldo anche per loro.

Allenatori? De Laurentiis è molto amico di Allegri che ha preso la Juve dopo Conte e ha vinto. Se c'è questa opportunità va chiusa subito. Garantirebbe la Champions e poi servirebbe anche al giovane ds Manna per essere autorevole agli occhi della squadra".