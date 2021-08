Fedele: "Amrabat? Mi piace. Con un acquisto e senza cessioni il Napoli se la gioca"

Nel corso della trasmissione ‘L’Infedele’ su Televomero, è intervenuto l’ex dirigente sportivo Enrico Fedele: “Domenica ho mosso qualche critica a Spalletti, perché il Napoli ha solo fatto quattro tiri in porta. E’ vero che ha giocato in dieci uomini, ma il Venezia era venuto in gita a Napoli. Devo dire però che l’arma più del nuovo tecnico azzurro è stata la tranquillità e la calma durante la gara, eravamo abituati alle urla di Gattuso. De Laurentiis quest’anno ha scommesso sulla voglia di rientro di Spalletti, che è un ottimo allenatore. Se abbiamo la fortuna che nessuno compra Koulibaly e Insigne, e prendendo un centrocampista muscolare, il Napoli se la gioca. C’è solo un punto interrogativo per me: Meret, che continua a non convincermi.

Amrabat? E’ un giocatore che mi piace, ha fisicità e può giocare insieme a Demme in un centrocampo a due. Io lo prenderei”.