Fedele: "C’è un difensore perfetto con Koulibaly. Bernardeschi o Belotti non servono"

Il noto dirigente, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante “Marte Sport Live”: “Piuttosto che Romagnoli prenderei Palomino. Tutti questi nomi che stanno girando non servono al Napoli. I vari Bernardeschi o Belotti non giocherebbero. Cavani lo prenderei senza ombra di dubbio. Ai tempi di Sarri abbiamo buttato gli scudetti, ha ragione Hamsik. Pjanic mi piacerebbe se sta bene, ha grande personalità. Palomino mi ricorda, come cattiveria e velocità, Passarella. È leader, insieme a Koulibaly sarebbe perfetto".