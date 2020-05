Fedele: "Con queste restrizioni il campionato non parte. Deve intervenire Conte"

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in merito alla possibile ripresa del campionato: "Non capisco il ministro Spadafora e se le restrizioni sono queste il campionato rischia di non riprendere. Sono molto pessimista. Deve esserci una presa di posizione di Conte. Il calcio è uno sport di contatto, ma ci sono controlli continui e ci sarebbe un ritiro lunghissimo. Se un’intera squadra deve andare in quarantena, allora il calcio non riprende.

Mertens? Deve ringraziare soprattutto se stesso per quanto fatto da centravanti. Nel primo anno di Sarri entrava a metà secondo tempo perché spaccava le partite, poi ha dimostrato di essere un grande uomo gol”