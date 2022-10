Fedele: “Esistono due Napoli, uno che ricama e un altro che gioca per Tarzan”

Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione “Fuorigioco”

"Esistono due Napoli, uno che ricama e un altro che gioca per Tarzan (Osimhen ndr). La cosa strana è che senza Osimhen, il Napoli si esalta. Con Victor invece tutti giocano per lui perché lui è un furia!

Elmas? Gioca perché sta nello stato di famiglia di Spalletti! Io voglio capire perché in una partita così difficile e delicata come quella contro la Roma, Gaetano entra, ed oggi contro i villeggianti… gioca pochi minuti! Spalletti vuole fare il filosofo e vuole dimostrare che vede cose che gli altri non vedono?