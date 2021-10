Fedele: "Fabian e Osimhen? Vi spiego perché li soprannominai in quei modi"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente: “Fabian Ruiz e Osimhen? Credo che la gente non abbia capito che il modo in cui li chiamo dipende anche dalla postura. Dicevo spesso che Osimhen sembrava Bolt e che doveva fare solo un po’ di muro.

Mertens non può fare la sottopunta nella partita intera, il discorso è diverso quando entra in corsa per spaccare la partita. Il gol al Torino è stato un triplice dai e vai di Mertens, poi c’è stato il colpo di fortuna che non guasta mai”.