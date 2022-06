Fedele: “Farei due semplici domande a Spalletti. Fossi in ADL ecco cosa farei”

"Spalletti è per un portiere che sappia giocare con i piedi, dicendo così ha bocciato Meret".

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “La vicenda portieri sta diventando un tormentone. Spalletti è per un portiere che sappia giocare con i piedi, dicendo così ha bocciato Meret. Stiamo partendo col piede sbagliato, se fossi un dirigente del Napoli farei due semplici domande a a Spalletti: sei contento di Meret, si o no? Se trovo una buona occasione per Koulibaly tu rimani o no? Per quanto mi riguarda vorrei che rimanessero sia Koulibaly che Ospina, senza di loro si rischia di non andare in Champions. Quindi conviene rinnovarli e spendere qualcosa in più prima per non perdere poi i soldi della qualificazione in Champions”.