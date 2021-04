Fedele: "Fossi in ADL farei una conferenza in cui spiego che bisogna sopravvivere"

Enrico Fedele, operatore di mercato, parla a Marte Sport Live: “Mertens oppure Osimhen contro l’Inter? Non voglio essere umorale e dire che se segna uno dei due deve giocare. Nelle gare più importanti io sceglierei sempre Mertens. Siamo ancora in lotta per arrivare in Champions in un campionato anomalo ma stiamo facendo il minimo sindacale. Nel calcio bisogna trovare gli alibi e le giustificazioni. A volte il Napoli perde le partite per confusione da parte di tutti: sulla formazione, sui ruoli, sul modulo, una cosa che non si è mai vista.

Il Napoli nel paradosso di giocare con un giocatore di contropiede (Osimhen) e uno scoglio di Mergellina (Bakayoko) vince quando questi due non giocano. Il calcio ora attraversa un momento particolare, molto grave. Se lavorassi nel Napoli, venderei i giocatori che possono andare via a prezzo alto. Farei una conferenza stampa per spiegare che ora bisogna accontentarci di sopravvivere. De Laurentiis preferisce l’operazione finanziaria all’operazione tecnica. Napoli è l’unica grande metropoli del Sud che non ha un centro giovanile, non si sono fatti investimenti. Anziché fare tanti acquisti finanziari bastava fare un acquisto strutturale".