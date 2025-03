Podcast Fedele: "Gara svolta, ma Napoli rinato o è colpa di un'Inter in affanno?"

L'ex direttore Enrico Fedele è stato ospite di 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio e ha parlato del momento in casa Napoli: "Il doppio play Lobotka-Gilmour? E' stata un'esigenza ma è stato premiato Conte. Gilmour ha fatto poco in questi mesi, qualcosa non quadra. Conte ha preferito sempre una squadra con grande fisicità, mi domando come mai in altre partite non abbia fatto una scelta simile. L'Inter adesso è una macchina con le gomme sgonfie, perché dura un tempo, per me questo pareggio è come se fosse mezzo Scudetto.

L'ho detto in un momento euforico. Questo Napoli, pur non andando veloce, è sembrato un extraterrestre, ma forse è l'Inter che non va ora. Il miglior reparto del Napoli è la catena di destra, giocando a tre questa catena è stata disintegrata. Il Napoli adesso deve trovare una soluzione per fare più gol. Dopo 4 partite pareggiate e in affanno fisico, questa partita è la svolta perché è rinato o perchè l'Inter è alla frutta? E' questa la domanda da porsi".