Fedele: "Il Napoli non può fare a meno di determinati giocatori. La sfortuna non deve essere un alibi"

A Radio Marte, nella trasmissione Marte Sport Live è intervenuto il dirigente sportivo Enrico Fedele che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il Napoli non può fare a meno di giocatori come Meret, Fabian e Insigne.



Approcci sbagliati nei primi tempi? Tutti i giocatori sono fuori ruolo. Il Napoli ha un peccato originale, è troppo votato all'attacco.



Sfortuna? La componente sfortuna c'è. Non deve essere però un alibi perchè ci sono delle deficienze come quella di giocare con il Cagliari con due attaccanti piccoli. Non so se questa squadra può reggere con questa caratteristica troppo offensiva.



Lozano? Questa è una squadra che ha troppi esterni. Il Napoli nasce con il 4-3-3 senza avere un regista. Non si può fare a meno di Callejon che è l'ago della bilancia tra attacco e difesa. Lozano non può fare assolutamente la prima punta, deve fare l'esterno.



Tonali e Donnarumma? Tonali ha il senso della distribuzione del gioco e ha una discreta personalità, lo paragonerei a Sensi o a Verratti. Donnarumma ha fatto una vita in serie B, quando hai poi la fortuna di avere un allenatore che ti supporta i gol li fai. Se fosse stato straniero avrebbe avuto già diverse occasioni in serie A



Elmas? Credo che domani non giochi, giocheranno Zielinski, Fabian e Allan".