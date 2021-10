Fedele: "Insigne non è un rigorista nato, proprio come Higuain. Sullo scudetto..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente: "Su Spalletti c’è stato uno scetticismo iniziale di molti. Una cosa è importante e l’ho fatta mia e la ripeto: questo è un Napoli cucito per Osimhen. Non esiste Insigne o altri, in assoluto è il Napoli di Osimhen. Ora il Napoli attacca all’italiana, con 2 passaggi. Basta vedere gli assist di Fabian Ruiz o Insigne. Si gioca in funzione di un giocatore che terrorizza le difese alte. Se Osimhen non viene marcato con un giocatore davanti e uno dietro, chi ci gioca a uomo perde la partita e io lo manderei via.

Il Napoli può vincere lo Scudetto? Il campionato è al ribasso, non esistono mattatori. Se il Napoli non viene tradito dal braccino corto può lottare per i primi posti. Insigne e le sostituzioni? Deve capire che il gesto, in quel momento anche giustificabile, non si fa. Con lo Spartak è uscito perché volevano farlo riposare, con la Fiorentina è stata una mossa tattica ma io non l’avrei mai tolto.

Rigore sbagliato da Insigne? Gran parata d’istinto ma il rigore era centrale. Anche Jorginho ne ha sbagliato lui ma è un rigorista, Insigne non è un rigorista nato. I rigori si possono sbagliare ma quando ne sbagli tanti vuol dire che sei bravo a tirarli ma non che tu sia rigorista. Noi perdemmo una qualificazione Champions per via di Higuain, che non era un rigorista.

Rrahmani-Koulibaly? Scelta quasi definitiva perché i calciatori si sposano. Anguissa è stato importante per la copertura che dà, mentre prima avevamo una squadra troppo portata a venire in avanti, con Zielinski sottopunta, Rui che non è un incontrista e Demme che è un incursore. Se il Napoli resta primo bisogna prendere il terzino sinistro? Sì, magari con un colpo all’Anguissa.

Koulibaly, Anguissa e Osimhen meglio di Thuram, Boghossian e Crespo? Ora chiamo i carabinieri! Al di là delle provocazioni gli ultimi 3 sono tutti ex giocatori che erano affermati. Mai visto un attaccante come Crespo. In Italia esiste un solo mezzo fuoriclasse: Dybala".