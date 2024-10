Fedele jr: "Infortuni? C'è un lato positivo. Sappiamo una cosa su Gilmour"

L'agente Gaetano Fedele è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv: “Gli infortuni non ci volevano ma prendiamo il lato positivo, Gilmour ha caratteristiche diverse da Lobotka, in quei pochi minuti che abbiamo visto mi sembra si sia inserito molto bene. E’ un giocatore molto duttile, e questa è una peculiarità importante della rosa del Napoli, che non ha cloni, ma giocatori omogenei.

Se il Napoli continua a tenere questa marcia, anche lo scontento resta. La panacea dei mali è sempre il risultato. La partenza fa pensare alla gente che bisogna vincere, credo invece che il Napoli debba lottare per vincere, questo sarà un campionato molto interessante.

Occhio al mese di novembre, dopo Empoli e Lecce inizierà un ciclo terribile, la doppia trasferta a Milano, le gare con Atalanta e Roma e se il Napoli sarà ancora lassù sarà la candidata principale a vincere il titolo”.