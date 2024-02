Fedele jr: "Traore merita di giocare, bisogna capire in che condizione è"

L'operatore di mercato Gaetano Fedele è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento vissuto in stagione dal Napoli

L'operatore di mercato Gaetano Fedele è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento vissuto in stagione dal Napoli: “Traoré nel Sassuolo ha fatto tanto. Ha giocato mezz'ala, trequartista, insomma era un elemento che in una partita ti faceva giocare in vari modi. Credo che lui stasera debba avere la sua chance anche perché stasera il Napoli deve far giocare anche quelli che bisogna valutare e capire in che condizione stanno.

Domenica c'è la Juve e questa può essere l'occasione per capire chi è pronto. Credo che l'Europa League sia alla portata della rosa degli azzurri sicuramente. Ma se analizzo i primi 70' di Napoli-Barcellona e di Cagliari-Napoli ti dico che la squadra azzurra è in grande difficoltà. È al di sotto delle sue potenzialità, non esprime un gioco e non esprime nulla".