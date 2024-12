Fedele: “L'Inter è la più forte in assoluto, non c'è paragone col Napoli”

Nel corso di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele

Nel corso di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele: "L'Inter è la squadra più forte in assoluto, non c'è paragone con il Napoli. L'Atalanta è una squadra più aggressiva e ha grande preparazione in difesa ma rischia abbastanza in difesa. Per me Lukaku nel secondo tempo contro il Venezia ha giocato da 10, ha avuto le verticalizzazioni adeguate e ha sfiorato tre volte il gol.

Tra Neres e Kvaratskhelia preferisco sempre e comunque il georgiano. Capisco che ora i tifosi sono per il brasiliano, ma Neres è come un 'bengala', accende le partite, ma secondo me è più spacca partite a gara in corso. Kvara però è indiscutibile, peraltro garantisce a Conte maggiore copertura rispetto al brasiliano, anche per questo è meno lucido davanti. Per me se giocasse 20 metri più avanti sarebbe più determinante in fase offensiva.

Dopo il primo tempo di domenica ero al telefono e ho detto: 'Ora entra Raspadori e segna'. Ne stavo parlando con mio cognato, un grande tifoso ma molto critico. L'ho rincuorato, convinto che Raspadori potesse essere la mossa giusta da utilizzare a partita in corso. Jack lo conosco da bambino, ed ha sempre giocato in appoggio ad una punta: Caputo, Scamacca... E' una seconda punta che ha il fiuto del gol e la frequenza di passo tipica dell'attaccante: in un metro, fa tre passi e si coordina. E' utile al Napoli? Utilissimo. Dà brio e velocità. E' il solo a dare supporto a Lukaku. Critichiamo il belga per un rigore sbagliato, ma Anguissa ha sbagliato un rigore in movimento poco prima: nessuno lo dice?”.