Fedele: "Lobotka migliore? Si confermi, non possiamo dirlo se mangia tutte le mozzarelle"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente: “Il Napoli deve avere molta diversità nell’andare a rete. Il fine del calcio è il gol. Se non li prendi stai in media. Ma se segni con più persone diventi quasi imbattibile. Con l’ultima vittoria, che sembrava un allenamento, oggi deve dimostrare che le partite precedenti sono state solo una parentesi superata. Lo andremo a vedere se sarà così. Non possiamo incensare una domenica e poi mettere sotto la polvere. Non possiamo dire che Lobotka è il migliore in campo se ha consumato tutte le mozzarelle di Castel Volturno, o che Mertens è come Maradona dopo che si è mangiato il gol con l’Inter. La squadra deve confermarsi".