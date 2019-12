Fedele: "Napoli non ha dirigenti se non ADL, ma Bigon è stato il più determinante"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Enrico Fedele, procuratore, per scegliere i migliori azzurri di questi ultimi dieci anni: “Il miglior dirigente dell’ultimo decennio del Napoli? Il Napoli non ha avuto dirigenti se non il presidente, ma quello che si è fatto più sentire è stato Bigon con l’acquisto di Mertens e Koulibaly che sono due sue intuizioni. Mazzarri invece è stato il miglior allenatore”.