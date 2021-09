Fedele: “Non facciamo di Anguissa un Santo. Se a 26 anni non emergi, hai un problema”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore. “Anguissa? Giocatore di fisicità ma non può far fare il salto di qualità. Il Napoli mancava di terzino sinistro e regista e non ce li ha. Il difetto del Napoli l’anno scorso era la personalità, non aveva giocatori di grande esperienza in mezzo al campo. Non facciamo di Anguissa un Santo. Quante partite ho visto di Anguissa? Un paio di partite, poi mi sono documentato. Un giocatore se non arriva dove deve arrivare a 26 anni c’è un problema. Dà qualcosa che al Napoli non c’è ma non farà mai fare il salto di qualità alla squadra”.