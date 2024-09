Fedele: "Osimhen è più forte di Lukaku. Ma per Conte il belga è essenziale"

Intervenuto a Televomero, l'operatore di mercato, storico dirigente sportivo, Enrico Fedele, ha parlato di Lukaku e delle sue prime settimane a Napoli: "C'è una parola molto bella che viene usata: cinismo. Il Napoli è stato cinico. Ovvero quando giochi male ma comunque vinci. Il Napoli ha vinto, bene, ma come ha vinto? Parliamone. Comunque per me il Napoli viene subito dopo l'Inter per lo scudetto.

Lukaku? Nel gioco di Conte è essenziale. Nel gioco di Spalletti può darsi di no. Ma Osimhen è più forte di Lukaku, non si discute. Osimhen è un trascinatore. Lukaku sicuro farà almeno 15 gol. Conte al Milan o alla Juve? Per le mie informazioni ti posso garantire che in estate qualcuno di questi club lo ha chiamato, ma non chi doveva decidere".