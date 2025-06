Fedele: “Preferisco Lookman a Ndoye! Serve un esterno da almeno 15 gol”

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Ndoye mi piace, ma alle volte è un po’ troppo individualista. Ha fatto dei gol, ma non ha nelle corde più di un tot di reti a stagione. Al Napoli serve qualcuno che, insieme al centravanti, porti i gol ad una quarantina. Serve un esterno da almeno 15 gol, per intenderci. E per questo gli preferisco uno come Lookman. Per l’altro esterno servirebbe un vice Politano. Neres non può fare il lavoro dell’italiano a destra.

C’è una distonia: Neres può fare dei gol importanti, ma se gioca a destra; tuttavia, è un giocatore d’attacco e gli piace puntare l’avversario, non certo coprire. A sinistra, fa più assist e meno gol. Ndoye può giocare su entrambe le fasce, ma lo preferisco a sinistra. Il Napoli deve prendere un esterno più tattico, bravo anche a fare la fase difensiva. Ci vorrebbe uno alla Callejon. Vendere Neres? E chi se lo piglia. Il Napoli non riesce a cedere nemmeno Ngonge, perché fa prezzi elevati.

Il rinnovo di Meret che non è stato ancora annunciato mi annoia. Siamo a giugno inoltrato e non si sa nulla in via ufficiale. E’ stancante, prendono in giro la gente. Meret rimane, ma il Napoli vuole anche un altro portiere di un certo spessore. A livello italiano, Alex è tra i primi cinque, ma a livello europeo lo è un po’ meno. Cosa manca alla firma? Qualche ammennicolo, è un fatto marginale.

Sancho meglio di Lookman e Ndoye? Bisogna puntare su chi conosce la Serie A. McTominay ha una fisicità straripante e in Italia ha potuto fare un certo lavoro. Il cannoniere del Napoli è lui, se togliamo i calci da fermo. Il suo strapotere è venuto fuori nel momento in cui il Napoli era con le ruote sgonfie”.