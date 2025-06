Valdifiori: "Lobotka sarà ancora il faro, ma Gilmour merita di giocare di più"

Mirko Valdifiori, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lobotka resterà nella sua posizione, sarà il faro del gioco del Napoli, ma con De Bruyne hai un’alternativa in più. Il belga è un top player, ci saranno tante competizioni e Conte ruoterà i centrocampisti.

Gilmour? Quando ha giocato s’è fatto trovare pronto, la soluzione del doppio palleggiatore ha dato buoni risultati. Da mezz’ala anche ha giocato bene, ha fatto assist ed il Napoli ci può puntare. L’anno scorso non ha avuto tanta continuità di rendimento per le poche partite, ma quest’anno sarà più dentro al gioco. Marianucci? Ha fatto vedere cose bellissime, poi andrà a lavorare con un maestro come Conte e questo lo potrà solo migliorare”.