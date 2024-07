Fedele punge ADL: "Fossi stato in lui non sarei andato a Dimaro, fa sempre il protagonista"

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele ha parlato di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ai microfoni di Radio Marte: "Dopo la scorsa stagione, stiamo assistendo al gemello di 'De Laurentiis 1', 'De Laurentiis 2', il quale è diverso dal primo... Ci auguriamo che quel lupo abbia perso non soltanto il pelo, ma anche e soprattutto il vizio di fare certe cose. Alla conferenza stampa di presentazione di Conte, Manna stava di lato, nel retrobottega. Non c'era nemmeno lo staff: era un segnale.

La dimostrazione avuta finora è che, adesso, questa società ha un padrone e un direttore del personale, Conte, che decide. Il nuovo mister è un allenatore autonomo, ma se fossi stato in De Laurentiis, io non sarei andato a Dimaro, per dimostrare d'aver realmente cambiato pagina. Non c'è il codazzo di un tempo, non c'è invasione sul red carpet, però vuole fare sempre il protagonista... De Laurentiis sembrava il presidente del Borgorosso, ora sembra suo fratello gemello; ma non è che ha perso solo il pelo?".