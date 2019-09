Fedele: "Spero Sarri resti tutta la stagione sulla panchina della Juventus"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Enrico Fedele, operatore di mercato che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Spero che Sarri resti tutto il campionato sulla panchina bianconera in modo tale che Napoli, Inter e Juventus abbiano le stesse possibilità di lottare per lo Scudetto.

I bianconeri non hanno una grande difesa, l'Inter ha un Godin in più che è la vera guida della retroguardia neroazzurra. Al Napoli invece manca un leader di personalità in quanto Manolas, nonostante sia un grande difensore, ha una soglia del dolore molto bassa"