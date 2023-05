Fedele svela: "Opzione esercitata anche per l’intero staff di Spalletti"

"Chi allenerà il Napoli nella tournée in Corea? Forse lo farà il secondo di Spalletti".

Nel corso della trasmissione 'L'inFedele' su Televomero è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele: "Chi allenerà il Napoli nella tournée in Corea? Forse lo farà il secondo di Spalletti. L’opzione di rinnovo, infatti, è stata esercitata da parte del Napoli anche per l’intero staff tecnico di Spalletti. Non prendere lo staff significava un motivo di contenzioso".