Felipe Melo mette nei guai Buffon: "Scommetteva sul calcio brasiliano!"

vedi letture

Felipe Melo, ex calciatore della Juventus, ha rivelato che Gianluigi Buffon scommetteva sul calcio, pratica non consentita ai tesserati di club professionistici dello stesso sport, ai tempi in binaconero. Il centrocampista brasiliano si è espresso così a Sport Tv: "So che sarà un tema controverso perché dirò una cosa che pochi sanno. Quando giocavo per la Juventus, alloggiavamo in un hotel a Torino che si trovava in un centro commerciale e aveva anche un cinema.

Andavamo al cinema e Buffon scommetteva… Si sedeva davanti al computer, o aveva con sé il suo iPad, e scommetteva. E mi chiedeva: "Amico, che ne dici di questa partita qui in Serie C brasiliana? Scommetteva e ha vinto molti soldi, ma poi ha anche perso molto. E non era solo lui, c'erano anche altri che me lo chiedevano", le sue parole riportate da Sportmediaset.