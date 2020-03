Ferlaino: "Nulla sarà più come prima. Il calcio dovrà risolvere troppi problemi..."

L'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino ha parlato al quotidiano Il Roma della situazione che sta vivendo il calcio italiano: "Non so se con il Coronavirus ritorneremo come prima, ma non credo proprio. Penso che il mondo sarà diverso. Penso che il mondo del calcio dovrà risolvere tanti problemi, non solo quello degli stipendi. Ci sono squadre che ad esempio hanno avuto giocatori in prestito, hanno investito tanto e non possono utilizzarlo. C’è anche il problema della fine della stagione, i campionati solitamente il 30 giugno sono già conclusi, ma questa volta probabilmente non sarà così. Il mondo del calcio ad oggi ha grossissimi problemi. C’è la Lega Calcio che ha tutti presidenti che pensano ai fatti propri e non è in grado di risolvere questi problemi. La Federazione non è fortissima, quindi ci sono Uefa e Fifa che devono intervenire, ma devono gestire anche le date di Champions ed Europa League. Un altro problema sono i procuratori, che guadagnano quando i giocatori cambiano società: ce ne sono tanti che fanno cambiare appositamente i propri assistiti".