Ferrara: "Il Napoli può rimanere a questi livelli e sognare più in grande in Europa"

vedi letture

Ciro Ferrara si sofferma sulla crescita del Napoli e fa le carte al futuro prossimo del club azzurro.

Il Napoli è ormai una realtà consolidata ai vertici del calcio italiano e, secondo Ciro Ferrara, il futuro può riservare traguardi ancora più prestigiosi. L'ex difensore azzurro, intervistato da Il Mattino, ha elogiato il percorso di crescita compiuto dal club negli ultimi anni.

"Il Napoli si è consolidato in un campionato al vertice centrando praticamente sempre l'Europa. Questo vuol dire che il club ha raggiunto uno standard molto alto", ha spiegato Ferrara. Guardando ai prossimi anni, l'ex capitano invita a non porsi limiti: "Abbiamo imparato che non bisogna porre limiti alla provvidenza. Il Napoli può continuare a rimanere su questi livelli, sognando sempre più in grande anche in Europa e provando magari a vincere anche lì. Una cosa è certa: il percorso fa ben sperare".