Gallo: "De Bruyne va venduto! Ma ad Allegri piace, quindi vediamo..."

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Oggi su Radio CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto Massimiliano Gallo. Queste le sue dichiarazioni: "Il Giappone è favorito contro il Brasile. Nell’ultimo confronto tra le due nazionali i nipponici hanno vinto 3 a 2 contro il Brasile qualche mese fa. Il Brasile arriverà al match con tante assenze in organico tra cui quella di Rodrigo, Raphinha e Wesley. I brasiliani possono giocare di rimessa e devono sperare che il Giappone non segni al primo tempo poiché sono una squadra che corre tanto e gioca bene.



Non dimentichiamoci che la nazionale giapponese ha battuto Germania e Spagna nell’ultimo Mondiale prima di perdere ai rigori contro la Croazia mentre ai mondiali precedenti allo scorso in Qatar buttò una partita contro il Belgio che arrivò terzo. Il Giappone è forte e sarà una partita tosta per il Brasile che tra l’altro si gioca alle 12 negli USA. Al Giappone mancherà Kubo, ma la sua assenza nella formazione giapponese non è come quella di Raphinha per il Brasile.



Qualora Massimiliano Allegri non avesse firmato per il Napoli, avrei preso Moriyasu. Un giapponese a Napoli sarebbe una rivoluzione epocale. Sarà difficile esonerare Allegri poiché un allenatore che arriva tra primo e il terzo posto in classifica per la Champions è difficile esonerarlo. Con il tecnico giapponese neanche il decimoposto sarebbe un fallimento (ride; ndr)



Sono tranquillo sul percorso di Allegri a Napoli. L’inizio del Napoli sarà complesso, ma se il tecnico livornese firmasse per il Napoli, sarei comunque felici e pronti per affrontare una nuova stagione. Sono molto contento della scelta di De Laurentiis di proporre al tecnico un contratto triennale. Non posso dire se vinceremo il sesto scudetto, ma possiamo incrociare le dita per il quinto.



Non capisco per quale motivo De Zerbi non voglia più Vicario al Tottenham, a me è sembrato uno dei migliori nella stagione del Tottenham. Dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe che Meret piaccia a Massimiliano Allegri. L’unico per cui sacrificherei Alex Meret è il Dibu Martinez per una questione di personalità.



Mercato Napoli? Prenderei il Dibu Martinez in porta e in attacco l’attaccante tedesco Undav che è il primo giocatore che mi ha ricordato lontanamente Gerd Muller.



I fondi che detengono la maggior delle proprietà dei club di Serie A sono una iattura. Nonostante una grande campagna medicale, alla prova dei fatti l’Inter con Oaktree non ha preso Palestra, Nico Paz e neanche Soulé.



Monza? Stiamo attenti poiché la squadra lombarda ha un bel management, anche se non capisco la scelta di ingaggiare Juric come allenatore.



Se l’anno scorso Claudio Ranieri avesse preferito al ruolo di dirigente della Roma quello di Ct della nazionale italiana ci saremmo qualificati in carrozza per i mondiali e non avremmo mai avuto Gattuso come Ct della nazionale, anche se mi sembra un passaggio scontato.



Sulla storia che riguarda la Lazio, io sono molto dalla parte di Claudio Lotito. Il Presidente della Lazio ha inserito i biancocelesti tra le contendenti del campionato italiano, non ha commesso alcun disastro. Ha vinto più Lotito come Presidente della Lazio che la Roma in tutti questi anni



Beppe Marotta e Gabriele Gravina hanno sottovalutato Giovanni Malagò. Nella FIGC c’è una battaglia politica in corso che non è detto che Malagò la perda. Per una questione di principio e di potere, se non dovesse essere Conte il Ct della nazionale italiana, penso che potrebbe venire Mancini.



Dalle ultime notizie che ci dicono che Antonio Conte sia vicino al suo approdo in Arabia Saudita e che abbia confermato la sua casa a Napoli, dico che è meglio che l’ex allenatore del Napoli se ne vada a giocare nel campionato arabo poiché il primo anno di Allegri al Napoli con Antonio Conte nel capoluogo partenopeo sarebbe complesso. Io sono favorevole che Antonio Conte vada in Arabia Saudita.



Kevin De Bruyne andrebbe venduto, anche se Allegri vorrebbe tenerlo e avrà le sue ragioni poiché sa farlo giocare a calcio. Su Romelu Lukaku non saprei dire".