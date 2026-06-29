Corbo: "Troppi infortuni? Ha sbagliato anche ADL! Doveva intervenire prima..."

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Antonio Corbo parla di Allegri, dei troppi infortuni dell'ultima stagione, di De Bruyne e Lukaku e del loro futuro. Ma non solo.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica:“E’ da un mese che Allegri è d’accordo col Napoli. Il tecnico stava trattando l’ultima parte del suo ingaggio, deve avere l’ultimo stipendio. Allegri ha ricevuto 2 settimane fa anche una chiamata dalla Lega calcio che si è informata perchè i presidenti della Lega non sono favorevoli a Mancini e vogliono Conte e quindi si sono informati anche per un'eventuale alternativa. Allegri però ha risposto di essere d’accordo con il Napoli. Ho un difetto: afferro le notizie completando il ragionamento. Se non fosse stata chiara la situazione con Allegri, il Napoli avrebbe avuto un piano B.

Il Napoli ha 47 giocatori a libro paga, deve recuperare i soldi spesi nel biennio di Conte. Allegri deve capire che cosa è successo per non ricadere negli errori del passato. Non voglio attribuire errori ad un reparto o ad un altro, il Napoli ha avuto 43 infortuni è inaccettabile e bisogna capire i problemi affinché non si ripetano. Il Napoli aveva un punto debole nella preparazione e nel recupero dei giocatori. Le cose non vanno quando due reparti configgono ed ha sbagliato anche il presidente che doveva intervenire mettendo a confronto i responsabili dei vari reparti. Prima ancora di ogni cosa, ci vuole uno screening della condizione degli attuali giocatori del Napoli, per capire se ci sono scorie. Resettare queste, se ci sono, e mettere in condizione i giocatori di affrontare la stagione nel modo migliore. Bisogna valutare la complessità fisica di ogni giocatore che ha bisogno di abiti su misura.

Sono rimasto felicemente sorpreso da De Bruyne e Lukaku, ma se il Napoli deve rinascere, deve ripartire con idee chiare: i giovani innanzitutto”.