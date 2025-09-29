Ferrara predica calma: "Napoli per niente ridimensionato, solo qualche errore di troppo..."

L'ex calciatore e oggi opinionista Ciro Ferrara, intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso di 'Fuoriclasse', ha parlato del big match tra Milan e Napoli, terminato sul risultato di 2-1 in favore dei rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni: "Credo che il Milan se la possa effettivamente giocare ad alti livelli. Da questa sconfitta però il Napoli non ne esce assolutamente ridimensionato comunque, per la qualità del gioco che ha espresso. Anche se nel primo tempo in modo particolare c’è stato qualche errore di troppo.

Il Milan come il Napoli della scorsa stagione? La connessione viene abbastanza facile per quello che era stato l’inizio dello scorso anno, quindi sconfitta del Napoli a Verona e sconfitta del Milan alla prima giornata di campionato. E poi il Milan abbiamo visto che percorso ha fatto, così come abbiamo visto il Napoli che percorso ha fatto. Non sempre le stagioni possono svolgersi in questa maniera. Vediamo… È veramente molto presto, però questa vittoria dà una iniezione di fiducia notevole a tutto l’ambiente del Milan e all’allenatore ovviamente. Perché hai comunque battuto i campioni d’Italia e questo è un risultato importante. Se sarà un campionato combattuto fino alla fine? Io credo di sì sinceramente. Se andiamo a guardare non quello dell’anno scorso, ma precedentemente c’erano stati sia l’Inter e l’anno ancora prima il Napoli che avevano preso subito il largo. Invece questo campionato credo sarà molto equilibrato come quello dell’anno scorso”.