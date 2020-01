Ferri elogia Milik: "Ha tutte le caratteristiche dell’uomo d'area di rigore"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto l'ex calciatore Riccardo Ferri in merito alle vicende di casa Napoli: “Milik è un giocatore temibile ed è il prototipo di attaccante che a me piace perché ha tutte le caratteristiche dell’uomo di area di rigore. Peccato che gli infortuni gli abbiano bloccato la crescita, ma ora sta bene e sta iniziando anche a segnare con una certa continuità".

INTER DIFESA TOP - "La difesa dell’Inter è molto forte, forse tra le migliori a livello internazionale perché è formata da giocatori fisici, ma che sanno bloccare anche gli attaccanti brevilinei. Se non ci fosse stato Marotta, all’Inter non sarebbe arrivato Conte per cui l’arrivo del dirigente ha aperto le danze. Conte ha dato qualcosa in più nello spogliatoio”.