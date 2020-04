FIGC, il Comitato medico-scientifico: "Protocollo sarà aggiornato e ridurrà al minimo i contagi"

Francesco Braconaro, professore che fa parte del comitato medico-scientifico della FIGC, che con i suoi colleghi ha redatto il protocollo per tornare a giocare, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il protocollo è stato redatto in una ventina di giorni, prendendo in considerazione tutte le criticità. L'obiettivo è uno solo: tutelare la salute di atleti e addetti ai lavori. Questa è stata la linea guida tenuta in questa commissione. Questi protocolli saranno aggiornati in maniera progressiva sulla base di evidenze medico-scientifiche. Anche noi dovremo essere pronti ad aggiornare, modificare, attualizzare nello specifico momento questi protocolli".

SCREENING PRE-ALLENAMENTI - "Noi dobbiamo fare all'inizio del ritiro uno screening molto accurato della situazione sierologica degli atleti. Fare i tamponi. Quindi individuare un gruppo squadra che sia omogeneo. La prima fase nella prima settimana ci sarà una diversificazione dei rapporti interni nella squadra, si divideranno in piccoli gruppo. Poi quando saranno tutti negativi la squadra potrà cominciare a fare un lavoro tutti insieme. La FIGC si è fatta trovare pronta. Tutto il Paese sta parlando di cominciare a programmare la Fase 2. Ovviamente il calcio si è attrezzato alla produzione di questi rigidi protocolli. Il rischio 0 non c'è, l'abbiamo premesso, ma questi protocolli cercheranno di ridurre al minimo eventuali contagi. Comunque il la dovrebbe esser dato dal Governo".