Filardi: "Trovate quadratura e sicurezze è iniziata la seconda fase di Conte"

“L’esperienza di Ranieri con me a Napoli la ricordo bene. Il primo anno fece benissimo, nel secondo iniziò male e finì peggio. In quella stagione- ha detto l’ex azzurro Massimo Filardi a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' – ci fu anche una spedizione punitiva a Soccavo, prendemmo anche le ‘botte’ ... in quella stagione successero tante di quelle cose….

Per quanto riguarda l’approdo di Ranieri alla Roma, quando c’è un cambio allenatore i calciatori riescono a dare sempre qualcosa in più. C’è maggiore determinazione, nella gara c’è maggiore concentrazione, sicuramente il tecnico verrà per chiudersi a Napoli, impostando due linee da quattro, è la cosa più semplice da fare all’inizio.

La partita si complica di per sé ma credo che il Napoli riuscirà a trovare la strada giusta per vincere. C’è bisogno di trovare il varco o la trovata corretti per bucare la difesa giallorossa. Mi aspetto un Napoli in versione San Siro contro l’Inter, ovvero una squadra che va a pressare alto. Questa, del resto, è la seconda fase di Conte: ha capito che doveva mettere a posto la situazione difensiva e, una volta trovate quadratura e sicurezze, può osare, andando uomo contro uomo, la strada è questa. Il Napoli avrà il vantaggio di stare sempre bene fisicamente, perché è ben preparato, può recuperare senza impegni infrasettimanali ed avere comunque e sempre ritmi alti. E se giocheranno così domenica, gli azzurri hanno buone chances di vincere”.