Filippini: "Il Napoli non ha rispettato le regole, il 3-0 a tavolino sarebbe giusto"

Antonio Filippini, ex giocatore, tra le altre, del Brescia, parla, intervistato da Footballnews24, del caso Juve-Napoli, oltre che della lotta scudetto: "Juve-Napoli? Ad inizio stagione tutti i presidenti delle diverse società sportive hanno firmato un documento in comune, trovandosi d’accordo sui diversi punti. Se hanno optato per determinate regole bisogna rispettarle: una squadra non può scegliere di cambiare rotta da un momento all’altro. Seguire quanto scelto è la cosa giusta per permettere al campionato di proseguire, altrimenti si creano diversi precedenti e diventa impossibile andare avanti. 3-0 a tavolino per la Juve? Secondo me sì, le regole in quanto tali vanno rispettate, anche perché sono state stipulate con l’ausilio del comitato tecnico scientifico. Non voglio dare la colpa a nessuno, ma se per un motivo o per l’altro una partita non viene giocata è giusto dare il risultato a tavolino. Il Genoa potrebbe tranquillamente fare quanto fatto dal Napoli, ma così facendo non si andrebbe più avanti. E’ giusto rispettare le regole.