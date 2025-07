Fiore: "Zaccagni al Napoli? Grande acquisto, ma Sarri non ne sarebbe felice"

Stefano Fiore, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Fino a questo punto il Napoli è la regina del mercato, contrariamente allo scorso anno quando gli acquisti arrivarono molto tardi. Il Napoli ha centrato gli obiettivi fondamentali per Conte, considerato il fatto che quest’anno la squadra sarà impegnata su più fronti.

Zaccagni? Sarebbe un grande acquisto per il Napoli, non credo sarebbe felice Sarri. Lotito è uno pratico, se deve venderlo lo vende. Il problema sarebbe di Sarri, ma per il Napoli sarebbe un acquisto molto importante. Conte sta cercando gente che faccia la differenza nelle coppie degli esterni”.