Fiorentina, Iachini a Sky: "Crescita ampia, possiamo ancora migliorare. Su Castrovilli..."

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria al San Paolo contro il Napoli di Gattuso: "C'è una crescita sempre più ampia, abbiamo ancora margini di miglioramento. Questi ragazzi hanno la potenzialità e possibilità di fare un girone di ritorno di un certo tipo. Ci sono tanti giovani, è interessante vedere la loro crescita. Ci fermiamo durante le sedute di allenamento per aiutare questi ragazzi. Devo dire che ci sono ragazzi che hanno qualità, occupiamo l'area con più frequenza.

Abbiamo anche dei ragazzi esperti giusti, sanno stare sul campo ed aiutare i giovani, come Caceres o Pezzella. Questi ragazzi intorno a loro crescono in maniera efficace, sono ragazzi straordinari che stanno dando un grande contributo, hanno grandi margini di crescita.

Castrovilli? Lui ha predisposizione a creare superiorità numerica, stiamo lavorando nella postura adeguata per andare a far male alle difese avversarie. Ha ancora margini di miglioramento per essere ancora più determinante, è un centrocampista che può arrivare ad otto-dieci gol in campionato.

Chiedo ai ragazzi mentalità, atteggiamento, spirito, poi la vittoria ti aiuta. Vincere aiuta a liberarti da alcune paure, ma non abbiamo fatto ancora assolutamente nulla".