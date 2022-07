Flachi: “Il Napoli si è indebolito. Osimhen? Mi piace tanto per questo aspetto”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Flachi, ex calciatore, tra le tante, di Sampdoria e Fiorentina.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Flachi, ex calciatore, tra le tante, di Sampdoria e Fiorentina.

Cosa pensi dell'addio degli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly al Napoli? "Sono calciatori importanti, hanno offerto un apporto rilevante al Napoli. Mi auguro che la società abbia previsto l'addio di questi azzurri e che troveranno dei degni sostituti. Non so se il club abbia il tempo per tornare ad essere nuovamente all'altezza, a prima che perdesse calciatori importanti come loro. È necessario avere fiducia in Spalletti ed essere pazienti. Rispetto alle altre, il Napoli, tuttavia, ha perso qualcosina, ma potrebbe comunque competere con le rivali, poichè niente è impossibile nel calcio".

Margini di crescita di Osimhen?

"A prescindere dalla qualità, mi piace tanto questo calciatore per la sua determinazione e la cattiveria agonistica posseduta. Si è ambientato molto bene in Italia, l'anno prossimo potrebbe essere determinante e mettere il proprio carisma al servizio della squadra, diventando ancora più forte".