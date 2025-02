Floro Flores difende Mazzocchi: “Critiche immeritate! L’errore è stato più di Juan Jesus”

Antonio Floro Flores, ex attaccante di Napoli e Genoa, tra le altre, è intervenuto a "Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero: “Il 3-5-2 contro la Lazio ci può stare, non mi meraviglierei se dovesse succedere. Ci sono le carte in regola per poterlo fare. Credo che l’obiettivo Champions è il minimo, era quello dell’inizio anno. Oggi il Napoli sta lottando per qualcosa di importante e bisogna andare step by step. Non lo chiamerei passo falso, ma si tratta solo di uno sgambetto. Se dovesse venire la vittoria con la Lazio, sarebbe importante. Sarebbe più pesante un pari o una sconfitta. Non darei per scontata la vittoria facile con il Como. Oggi è inutile nascondersi, bisogna giocare per lo Scudetto.

Mazzocchi sta giocando con il cuore e ha fatto di tutto per non far uscire il pallone, mi dispiace sentire certe critiche verso di lui. Sta subendo critiche che non merita e noi napoletani con i napoletani facciamo poco. Ama la maglia e paga il doppio gli errori. Non gioca mai e un suo errore va giustificato. Mi sembra un ragazzo a posto e uno da spogliatoio, non merita questo trattamento. Non credo sia un suo errore, sbaglia più Juan Jesus.

Il gol di McTominay? Non pensavo potesse essere così efficace. Sta portando avanti il Napoli con Anguissa, ha preso una elevazione che non è da poco. Così in alto è difficile mantenere l’equilibrio. E’ un qualcosa di straordinario, trascina la squadra e non molla mai".