Floro Flores: "Mertens? Sarebbe stato un fallimento vederlo andare via. Su Gaetano..."

Antonio Floro Flores, calciatore ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto in merito al rinnovo di Dries Mertens e su Gianluca Gaetano: "Mertens? Sarebbe stato un fallimento vederlo andare via, è un idolo di Napoli, ha eguagliato il record di Maradona. Perché il Napoli non dovrebbe costruire una famiglia, come ha fatto l'Inter con Zanetti o il Milan con Maldini. In tanti anni De Laurentiis ha creato qualcosa di bello, ma la questione delle giovanili rimane una sconfitta".

GAETANO - "Bisogna capire le reali qualità del ragazzo. Per me però deve rimanere e giocare, non portare le borracce. Oltre ad allenarsi, le partite. Fargli fare tre minuti di piacere non crescerà mai: deve prendere elogi, insulti e critiche, capire, o non crescerà mai".