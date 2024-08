Fontana: “Conte? La tattica non c’entra! Il problema del Napoli è un altro”

Gaetano Fontana, allenatore ed ex azzurro, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte avrebbe voluto vedere delle cose lavorate in fase di ritiro e che non si sono verificate, parzialmente, a Verona. Il secondo tempo è stato assolutamente negativo, nessuno se l’aspettava, però il primo tempo è stato buono e doveva essere chiuso meglio. Alla luce di quanto accaduto Conte avrebbe voluto vedere un atteggiamento diverso ed una cattiveria diversa.

Questo è mancato ed è questo l’aspetto più importante su cui lavorare. Non c’entra la tattica, il problema del Napoli è solo di testa. Forse la manovra non è ancora molto fluida come la vedremo più avanti, però Conte si focalizzerà sull’aspetto mentale. Il problema del centravanti? Il Napoli ha avuto occasioni anche con Kvara, con Anguissa e Lobotka, poi per Simeone era complicato perchè era chiusissimo dai centrali avversari. Sul rilancio maldestro di Montipò, Anguissa ha avuto un’occasione colossale che non è stata sfruttata”.