Fontana: "Credo ci sia un favorito per la sostituzione di Kvaratskhelia"

Gaetano Fontana, ex di Napoli e Udinese, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Gaetano Fontana, ex di Napoli e Udinese, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Il Napoli è ovviamente favorito contro l'Udinese, che resta una squadra molto interessante anche se in leggero calo. Il Napoli ha dimostrato di essere umano mostrando qualche momento di stanchezza nel corso della partita, direi da Liverpool in poi, ma è assolutamente fisiologico, tenendo anche conto che rispetto alle altre italiane impegnate in Champions è quella che sta brillando di più, grazie ad un calcio propositivo in cui fa sempre la partita. Ho visto varie volte l'Udinese, gioca bene ed è organizzata e prova ad aggredire alto per riconquistare palla nella metà campo avversaria e portare pericoli con la loro velocità. Il Napoli dovrà stare attento a non perdere palla in fase di costruzione. Chi al posto di Kvara? Credo inizialmente Elmas, ma sicuramente ci sarà spazio per Raspadori".