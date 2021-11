Fontana su Demme e Fabian: "Due giocatori diversi, ma importanti nello stesso tempo"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex centrocampista del Napoli, Gaetano Fontana: "Demme a Varsavia non farà sentire l’assenza di Fabian? Sono due giocatori diversi, ma importanti nello stesso tempo. Fabian sta lavorando molto per trovare una nuova identità in quella zona di campo dopo aver cambiato ruolo, ovviamente ci vuole del tempo perché ciò possa avvenire. Demme è un centrocampista che già nasce con le funzioni che può assolvere in quel ruolo e ha qualità egualmente. Uno è anche più fisico, l’altro è più rapido anche se lavora molto bene sulle linee delle giocate degli avversari, anche in fase d’interdizione di fa vedere. Farlo giocare in Polonia è anche un modo per inserirlo a pieno regime, visto che è stato fermo per un po’ di tempo. Credo che tutto sommato è una squadra per equilibrata ed attrezzata per poter far risultato.

Juan Jesus giocherà domani e col Verona? Non giocando con continuità non potrebbe avere nelle gambe la resistenza e quindi la durata della partita. Ecco perché Spalletti ha detto che vorrebbe utilizzarlo parzialmente domani per poi averlo a pieno regime per la partita di campionato. Sa infatti che dopo tanto tempo giocare due partite di seguito ravvicinate potrebbe essere difficoltoso anche per un atleta muscolare e forte fisicamente come Juan Jesus. E’ un giocatore che comunque ti porta struttura e capacità organica, visto che è resistente. Però dobbiamo sempre considerare che può pagare due partite ravvicinate visto che non gioca da tanto tempo può pagarlo, ma sulle qualità del giocatore nessuna obiezione. E’ un calciatore forte e sicuramente darà il suo contributo al Napoli”.